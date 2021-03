Helt på grensen til Finland har flere vintercampet i generasjoner:- Dette er vårt vinterparadis

nyheter

Årelange tradisjoner med påskehandling på Kilpisjarvi utgår for andre året på rad. For de over 1.000 norske campingturistene i Storfjord og Kilpisjärvi blir det en annerledes påske.



De som har campet med spikertelt ved Kilpisjärvi, eller Kilpis som det heter på folkemunne, kan ikke benytte seg av campingvognene sine, og de som camper i Skibotndalen ikke har mulighet til å krysse grensen for de sedvanlige turene med scooter eller bil.