Disse elevene er blant 10 av 900 lag som er nominert til skandinavisk finale

Lyngsdalen Oppvekstsenter har gjennom flere år hevdet seg i First Lego League (FFL) og robotkonkurransen, men i år har de klart noe de ikke har klart før.

I forskningsdelen av FFL har de blitt nominert og invitert til Scandinavian Innovation Award. Bare 10 av 900 lag får lov å presentere deres prosjekter fremfor en jury.

I år blir det arrangert digitalt. Allerede har elevene i femte til syvende klasse på Lyngsdalen Oppvekstsenter spilt inn deres presentasjon på engelsk. Nå er de spente på hva juryen tenker om deres prosjekt.

– Det blir spennende om vi blir nominert eller vinner noe. Vi har aldri deltatt på Innovation Award før, forteller elevene.

Kulturarv

Elevene har forsket på samiske stedsnavn på Furuflaten, og hvordan de kan bevares. De har funnet en løsning for å flette dette inn med å gå på tur - da aktiv livsstil var temaet på årets FFL.

– Vi har forsket på samisk kultur og samiske stedsnavn. Og QR-koder! På skiltene vi skal lage på til turløypene er det samiske stedsnavnet og en QR-kode som man kan skanne. Da får man se en video om noe som har skjedd på stedet, forteller Anna Hoffmann (12).

– Her på Furuflaten snakket de samisk før, og da måtte vi finne en måte å bevare den samiske kulturen. Så var vårt oppdrag å få folk til å være mer aktiv. Da tenkte vi at på en eller annen måte kunne kombinere de, sier Kristian Moen (13).

Bakgrunnen for at elevene ble nysgjerrig på de samiske stedsnavnene i bygda, forteller de er et kart i kjelleren på skolen. Der er det et gammelt kart hvor steder omkring Furuflaten er markert med stedsnavnet på samisk.

Nå har de søkt om midler fra Riksantikvaren for å få nye kart til turløypene som tåler vær og vind.

Samarbeid

Elevene er ganske sikre på hvorfor de har hevdet seg blant 900 andre lag, nemlig samarbeid.

– Det har gått veldig bra, og så har vi samarbeidet godt. Hele FLL-gruppen har vært med, sier Anna.

– Også har vi jobbet på. Hvis det ble hindringer, har vi spurt om hjelp eller prøvd å løse det på en annen måte, forteller Kristian.

Alle er enige om at de har lært mye siden de startet med prosjektet i høst. Det er noe rektor Eirin Larsen også er enig i.

– De har lært seg å forske og drive et prosjekt som skal ha et resultat. Gjennom en to måneders periode jobber de tverrfaglig med dette. Og alt skal leveres i en rapport som de skal fremføre muntlig fremfor dommerne, forteller hun.

– Ut til verden

Det de lærer, mener hun er direkte relevant for arbeidslivet.

– Det er ikke bare å skrive i en bok som læreren skal se. Dette skal ut til verden, sier Larsen.

Elevene på Lyngsdalen Oppvekstsenter er veldig engasjerte for FFL, og hvert år gleder de seg til å delta.

– De lærer seg å samarbeide, ha deadline, og bli lei – men likevel komme seg videre. Vi bruker mye tid på dette. Femte til syvende klasse arbeider sammen, så hvert år lærer de eldste opp de yngre, forteller hun.

Nå er hun svært spent på hva juryen tenker om prosjektet til elevene. Hun forteller at tidligere har de fått mye skryt på grunn av fokuset på kulturarv.

– Det er artig at vi har et så lokalt forankret prosjekt. Så de har lært mye om dette. Hvofor det samiske ble borte og hvorfor alt heter noe på samisk her.

Gjennom påsken vil juryen se på presentasjonen til elevene, og 9. april må elevene svare på spørsmål fra de. Hvis de går videre, blir de nominert til en global finale i USA.