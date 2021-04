Data skaper nye jobber i distriktene

nyheter

La meg fortelle hva regjeringen vil gjøre for at nye arbeidsplasser kan skapes ved hjelp av den enorme informasjonen og dataen vi sitter på i Norge.

Den datadrevne økonomien kommer til å få stadig større betydning for verdiskaping og jobbskaping i landet vårt. Ifølge Menon Economics er potensialet for databasert verdiskaping i Norge på cirka 300 milliarder kroner innen 2030. Dette utgjør ca. 7 prosent av BNP og vil dermed passere verdiskapingen i norsk oljevirksomhet. Det vil også bety flere nye arbeidsplasser, ikke minst i distriktene.

Men dette skjer ikke av seg selv. Vi må stake ut kursen for hvordan Norge skal bli en ledende datanasjon.

Nøkkelen er bruk og deling av data. Offentlige og private virksomheter må ikke la dataene ligge ubrukt, eller la de gå tapt. Data er gull, men om vi bare sitter på dem, så er det egentlig ikke mer enn gråstein.

Mange av våre bedrifter samarbeider godt om dataen de sitter på. For eksempel olje- og gass og geodata. Også innenfor havbruk og landbruk skjer det store ting. Men vi må jobbe for å gjøre data mer tilgjengelig for næringslivet, fordi det bidrar til verdiskaping og flere jobber.

Med en god digital infrastruktur, er dataressursene tilgjengelige fra hvor som helst. Derfor er 5G-utrullingen i hele Norge så viktig. Opprustning av nettene våre har vært en kjernesak for regjeringen.

Nå er det opp til innovative bedrifter i hele landet å videreutvikle de næringene vi har og realisere det kommende industrieventyret som ligger i egne og andres data. Mange av de nye grønne, spennende jobbene vil komme i distriktene hvis data blir brukt på en smart og trygg måte. Jeg vet at mange er i gang allerede, og jeg er sikker på at mulighetene er store for de som tør å ligge foran.