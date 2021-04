nyheter

Planene for å gjøre noe med det gamle internatbygget som ligger ved den nedlagte skolen i Arnøyhamn har versert i noen år. Men nå er Arnøyhamn Utvikling i sluttspurten for å få overta bygget fra Skjervøy kommune for en ganske så billig penge. Det bekrefter Kolbein Simonsen, leder i Arnøyhamn Utvikling.