Stor skredfare i Lyngen: Svært store skred kan gå

Kraftig snøfall og vind gjør at varsom.no øker faregraden for snøskred i Lyngen-området fra betydelig til stor onsdag.

«Det er kommet mer nedbør en ventet og det er observert svært store skred. Det vedvarende svake kantkornlaget i høyder over ca 700-900moh har vist seg aktivt ved tidligere runder med stor pålagring og det forventes at også denne runden med vær kan føre til svært store naturlig utløste skred på dette laget», skriver varsom.no i deres skredfarevurdering for Lyngen.

Nå ber de alle unngå alt av skredterreng og utløpssoner, da det er fare for svært store skred.

Det er forventet at været avtar i løpet av dagen, og da også skredfaren gradvis.

Variert i Nord-Troms

Ellers i Nord-Troms melder varsom.no om moderat skredfare.

Bygeværet gjør at skredforholdene er variabel i regionen, så det bes om at folk ungår leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.