Thomas sto på fjellet med BBC når landet stengte ned i fjor :- Det var bare å pakke sammen sakene og få alle hjem

Da verden stengte ned i mars 2020, sto Thomas Seppola og firmaet hans North Experience på fjellet sammen med et titalls personer fra nyhetsgiganten BBC. De var midt inne i en dokumentar, og Seppola hadde ansvaret for all organisering rundt prosjektet inkludert bespisning, overnatting og transport. Ordrebøkene var fulle og bedriften var i støtet med filminnspillinger, tv-produksjoner og nordlysturisme.