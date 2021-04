Ber foreldre være på vakt etter skabbutbrudd på Skjervøy: - Får et familiemedlem skabb, så må hele familien behandles

nyheter

Kommuneoverlege Titus Baston kan ikke tallfeste antallet tilfeller av hudsykdommen den siste tiden i kommunen, men slår fast at det har vært noen tilfeller.

- Ja, det stemmer. Noen har blitt sendt til hudlege på UNN. Og vi regner med at det har vært andre tilfeller der man har behandlet seg selv, og som ikke er rapportert inn til oss, sier Baston.

Skabb smitter normalt ved hudkontakt, gjerne over tidsrom på 15 minutter eller mer, men kan også smitte via klær, håndklær og sengetøy.

- Det er mer sjelden med indirekte kontaktsmitte, men det kan skje. Derfor ber vi folk være litt forsiktige, sier Baston.

Fakta skabb Kilde: Folkehelseinstituttet Skabb er et hudutslett som skyldes infestasjon med skabbmidden.

Utløser sterk kløe, spesielt om natten.

Skabbmidden (Sarcoptes scabiei) er 0,3-0,5 mm lang.

Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3-4 døgn.

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet.

Overføring skjer ved direkte hudkontakt og seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse.

Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.

Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygienisk standard og fattigdom. I Europa i dag ser man ikke en slik sammenheng.

Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen.

Typiske lokalisasjoner for skabbgangene er i tillegg til hendene, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre genitalia.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til symptomdebut, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager.

Utslettet og kløe er forårsaket av hypersensitivitetsreaksjon mot midden og eggene, og utslettets utbredelse kan være større enn områdene hvor midden befinner seg.

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles

Alle personer som tilhører samme husholdning må behandles samtidig og på samme måte som personen med symptomer.

Vanskelig å fastslå

Han sier at de første skabbtilfellene på Skjervøy ble rapportert en stund før påske.

- Så har det kanskje blitt flere tilfeller i forbindelse med påske. Folk har vært sammen, og da er det fare for smitte. Utfordringen er å begrense barn å være i lag både på skolen og spesielt hjemme. At man er på besøk og kanskje sitter sammen og spiller eller er i sengene til hverandre, sier Titus Baston.

Nå ønsker han og kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen å nå ut til foreldrene gjennom avisen, og ikke bare gjennom ranselpost. Han sier foreldre har mange spørsmål knyttet til skabb, både når det gjelder smittemåte, symptomer og sykdomsforløp.

- Det er vanskelig å diagnostisere skabb. Det sier også hudleger vi har kontakt på UNN. Det kan være vanskelig å skille mellom skabb og for eksempel eksem. Men symptomene er kløe i huden, ofte med forverring om nettene, når man ligger under varm dyne, og når man svetter, sier Baston.

Synlige tegn på skabb kan vær små nupper og blemmer i huden.

- Som oftest kan man se det på hendene, men det kan oppsto over hele kroppen. Av og til kan man også se "skabbgangene" i huden - typisk i hender, på fingre, ved håndleddene, i albuekroken og på lårene, sier Baston.

Les mer om skabb på Folkehelseinstituttets sider

Lang inkubasjonstid

Utfordringen med "smittesporingen", for å låne et uttrykk fra koronapandemien, er at det går ganske lang tid fra man blir smittet til man får de første symptomene.

- Det kan gå mellom tre og seks uker fra du får skabb, til symptomene oppstår. Det gjør arbeidet med å begrense smitten vanskeligere. Man tror man har kommet over toppen, så går det fem-seks uker og så blusser ting opp igjen, sier Baston.

Kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen sier det er viktig for kommunen å informere foreldrene.

- Vi er jo vant til at det er lus på skolene med jevne mellomrom, men vi har liten erfaring med skabb. Derfor er det viktig og informere og veilede foreldre og elever.

Han sier at utbruddene har vært hovedsakelig på barneskolen på Skjervøy.

- Ja, det er primært der vi har fått melding om utbrudd. Men så er det utfordrende, i og med at det er søsken på tvers av klassene.

Ingen skam

Pedersen er klar over at skabbsykdom ennå kan være forbundet med skam, men ønsker å ha åpenhet rundt skabbutbruddet på Skjervøy likevel.

- Det er ingen grunn til at det skal være skambelagt. Det kan smitte til alle, og det handler ikke om renslighet eller hygiene. Jeg mener åpenhet er en bra ting. Noen foreldre tar kontakt med oss, men andre gjør det ikke og da er det viktig at vi klarer å informere til alle, sier Pedersen, som lister opp et par punkter elever kan være obs på for å unngå smitte.

- På skolen handler det jo om å ikke dele luer og klær, og at man er forsiktig med for mye nærkontakt. Det gjelder også etter skoletid, sier Pedersen.

Kommuneoverlegen sier at tiltakene for å unngå skabb er mange av de samme som tiltakene for å unngå koronasmitte.

- Det går jo på å holde avstand, og ikke ligge i samme seng og slike ting.

Baston sier at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage inntil man har fått behandlet skabben.

- Men når man først har fått behandlet den, så kan man gå på skole eller i barnehage dagen etter, sier kommuneoverlegen.

Dyr behandling

Får man skabb, så får det følger også for de andre rundt deg.

- Det finnes jo behandling for det, for eksempel salver. Men det holder ikke at bare den smittede bruker salven. Hele familien må behandles hvis et familiemedlem får skabb. Og faktisk også ansatte i barnehage og på skole som har tett kontakt med noen som har fått skabb. Så det kan være krevende, sier Baston.

Det har også en økonomisk konsekvens, ifølge kommuneoverlegen.

- Skabbmidlene er veldig dyre, så for en familie på fem kan det dessverre være snakk om større beløp hvis man får utbrudd. Det kan være frustrerende i seg selv, sier Baston.