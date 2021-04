Etablerer biogassanlegg i Skibotn: - Betyr mye for kommunen

nyheter

iTROMSØ: Det er Remiks Miljøpark og Avfallsservice som står i spissen for å få etablert et biogassanlegg i Nord-Norge. Og nå er man så nær realisering at det ble stelt i stand en pressekonferanse på rådhustrappa i Tromsø tirsdag, der blant annet ordførerne fra Tromsø og Storfjord, henholdsvis Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Geir Varvik (H), deltok.