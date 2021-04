nyheter

ITROMSØ: Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Forsvarets nye risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter på Tønsnes viser at et utslipp fra atomubåter kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø.