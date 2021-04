Tromsø-selskap har utviklet parkeringsrobot som skal hjelpe lastebilsjåførene

nyheter

ITROMSØ: For første gang er det laget en løsning for yrkessjåfører som forutser om det er ledig plass for døgnhvile på rasteplasser nord i Norge og Sverige. Løsningen analyserer videobilder fra døgnhvileplasser, der en smart data-algoritme gjenkjenner om det står lastebiler på stedet. Sjåførene kan via mobiltelefonen sin få svar på om og når det er ledig plass til å parkere og hvile.