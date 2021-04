nyheter

I forrige uke møtte Nye Veier politikere, næringsliv, beboere og brukere av veistrekningene Nordkjosbotn – Hatteng, og Olderdalen – Langslett i et møte i regi av Nord-Troms regionråd. Leder for regionrådet, Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen, sier det var et godt og positivt møte.