113-regissøren: – Jeg er veldig glad for at vi vant Gullruten selv om serien er fullstendig blottet for kjendiser og «reality-grep»

Det skjer svært sjelden at en TV-serie vinner bransjens gjeveste pris Gullruten for både sesong én og to - men det er nettopp det som skjedde med dokumentarserien 113 som er produsert av NRK i Tromsø.