Hurra for iskøen

I noen av kommunen i regionen vår skal det være lokale, mindre arrangementer, men ingen steder skal det være feiring av nasjonaldagen slik vi aller helst ønsker det. Ingen steder blir det barnetog, flaggborger, kake- og kaffekøer, unger som tumler sammen i lek og moro, voksne som stimer seg rundt kaffebord, allsang og korpsmusikk.

Det er rart å tenke på at det er en hel gruppa av små barn som - om vi bare klarer å få kontroll på denne pandemien - vil få et lite sjokk neste år, når de for første gang opplever alt dette. Når barnas dag igjen får rett mening. Der de kan pynte seg og gå i tog, vifte med flagg og rope hurra. La oss håpe vi da er der at vi ikke trenger lage tog med avstandskrav, kohortmasjering og munnbind som matcher bunader, dresser og flaggsløyfer.

Rundt om i kommunene er det lagt ned et godt stykke arbeid i å skape noen arrangementer som kan gi følelsen av at vi skal feire nasjonaldag. Flere kommuner skal sende direkte fra kortesjer og taler, samt kulturelle innslag. I noen bygder får man også til mindre arrangementer og møteplasser. Man kan vel si at om ikke annet så har Covid-19 vist oss enda en fordel med å bo på små, oversiktelige steder.

17. mai 2020 ble spesiell, men det fleste tenkte nok at det hele var en engangsforeteelse. Noen så det kanskje til og med som litt spennende og morsom opplevelse, og at vi jo bare skulle komme oss gjennom noen uker til med avstand og forordninger. I år er det helt sikkert noen som - velbegrunnet også - ikke utelukker at vi ikke bør kaste årets arrangementsplaner. De kan være kjekke å ha også til 17. mai 2022.

Gjennom det siste halvannet året har vi erfart at best som vi tror at det går mot bedre tider, så dukker smitten opp og farer gjennom byer og land som ild i tørt gress.

La oss inderlig håpe at årets feiring blir den siste i sitt slag, og at vi neste år henter opp arbeidsopphgavene for 2019. Vi er nok langt mer motivert for slik dugnadsarbeid.