I denne kommunen er arbeidsledigheten tilbake på 1,0 prosent

I utgangen av mai viser nemlig de ferske tallene fra Nav at noen av kommunene i Nord-Troms er tilbake i form hva lav arbeidsledighet angår. Storfjord kommune lå i perioder før koronan og vaket rundt 1,0 prosent ledige av arbeidsstyrken, og mai-tallene for Nav viser nettopp 1,0 for Storfjords del. Kun Bardu ligger lavere i fylket med sine 0,6 prosent.