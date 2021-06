Utdanningsforbundet Skjervøy: – Kvalifiserte lærere er en viktig forutsetning for et likeverdig tilbud

nyheter

Utdanningsforbundet Skjervøy avholdt årsmøte i forrige uke. Der vedtok de to uttalelser, og den ene går på viktigheten av å ha kvalifiserte lærere til alle elever. Lokallaget viser til at det både i grunnskolen og på videregående nivå er utfordrende å få tak i kvalifisert personell. I grunnskolen er blir for eksempel 15 prosent av årsverkene utført av personer uten lærerutdanning, ifølge tall fra SSB. Tallet for videregående er 21 prosent.