Som så mange andre, opplevde også Maria Simonsen å få mer fritid under koronapandemien. Men der andre puslet puslespill, eller lærte seg et instrument, bestemte hun seg for å gjøre noe helt annet. Etter hvert som samfunnet sakte, men sikkert, åpner opp igjen, kan hun smykke seg med en helt ny tittel: Nemlig «profesjonell chocolatier».