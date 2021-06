nyheter

NRK Troms meldte fredag morgen at Balsfjord kommune torsdag vedtok at et barnevernssamarbeid med nabokommunen Storfjord forutsetter at kontoret legges til Nordkjosbotn. Storfjord kommune er imidlertid klar på at kontoret bør legges til Storfjords rådhus på Hatteng, og der strander antagelig samarbeidet.