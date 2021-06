Ap lover fergeprisreduksjon innen 100 dager - hvis de tar over etter valget

nyheter

Meningsmålingene tyder på at det er slutt for Solberg-regjeringen etter høstens valg. Arbeiderpartiet står klar til å tre inn i regjeringslokalene, og fra Troms Ap har man kommet med innspill til hva partiet skal prioritere de 100 første dagene av regjeringsperioden. Da står fergeprisene høyt på agendaen for andrekandidat Nils Ole Foshaug fra Målselv og syvendekandidat Victoria Figenschou Mathiassen fra Skjervøy.