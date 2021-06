Fossene stuper ned i en trang, bratt og dramatisk dal: – Her handler det om ekte opplevelser

nyheter

I villmarka i Reisadalen – i overkant av 30 kilometer fra E6 og Storslett sentrum – ligger Reisastua. Her sitter Steffen Vang Bakkland og Roar Olsen, med hver sin kaffekopp, og planlegger det som ser ut til å bli det andre året der Norgesferie står i fokus. De to driver hver sin bedrift, men fant for et par år siden sammen i et naturlig samarbeid.