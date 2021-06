Holder dette hele veien?

nyheter

Få ting engasjerer så mye som vei. Og slenger du på slitte veier, veiarbeid og kolonnekjøring, da har vi i media en nokså sikker klikkvinner. I så måte kan man kanskje spørre seg om det er i medias interesse at veien blir bedre. Om trafikken fløt bedre på veiene, ville trafikken på nettsidene våre gå ned?

Neppe. Så bra klarer neppe våre folkevalgte og veieierne å få veiene. Og om nå standarden ble tipptopptommelnopp, overlat, så var det nok noe annet vi kunne skrive om. Fergetider, størrelser, nye veiprosjekter og tunneler versus broer. Vi blir altså neppe noen gang ferdig med å skrive om samferdsel.

Nå ser det ut som vi kanskje kan få skrive litt mindre om veiene til Skjervøy og Koppangen en stund. Ja, for nå får disse beryktede veiene endelig nytt dekke. Selvsagt ikke hele veien fra Lyngseidet til Koppangen og fra Skjervøy il Langslett, men der det trenges mest. Og det er bra. Eller er det det.

Om vi tar Fv866 til Skjervøy, så var det strekninga fra Jøvarden til Bakkeby som var verst. Hull på hull på hull, dype dumper og asfalt i full oppløsning. Nå er veien sort og lukter av olje. Problemet er at fylkeskommunens lapping er bare det – lapping.

Fv866 fra Bakkeby til Maursund ble bygget på 1960-tallet. Veielementet – for å bruke den faglige terminologien – er bygget for beskjeden trafikk. Det var få biler, og alt av gods gikk den gang på havet. Et lysende eksempel på hva man bygde for, er Skattørsundbrua, eller Skjervøybrua som den heter på folkemunne. Den ble åpnet i 1971, med ett kjørefelt. Evig nok, tenkte politikerne, som vel ikke kunne forestille seg at man i 2021 hadde flyttet fisketransport over fra kjøl til dekk. Såpass lav var trafikken på Fv866 at den først fikk fast dekke rundt 1980.

Selv Maursundtunnelen fra 1991 anså man som stor nok. Mangelen på evnen til å spå vises best i at man vedtok å gjøre den stupbratt. For å spare lengde og penger, gjorde man den brattere og kortere. At det skulle medføre at femti tonn tunge vogntog vred i stykker veidekket på vei opp mot Hamneidet fantes det neppe en eneste ingeniør i vegvesenet som kunne forutse.

Nå skal tunnelen repareres og moderniseres. Det blir garantert bra, men spørsmålet man stiller seg er hvor lenge nettopp veibanen holder med tanke på den enorme belastningen den påføres av supertunge lakselaster.

Det er altså denne gamle veien som nå får nytt dekke. Problemet er altså at man kun gjør noe med akkurat det - dekket. Den gamle veien gjør man lite og ingenting med. Kun ved Rakto, der det hadde skjedd tydelige utglidnigner av veien, er det gjort noe med massene. Ellers legges altså asfalten oppå et veielement som er godt over 60 år. Til sammenligning er det som å reise et flunkende nytt hus på grunnmuren av et gammelt hus. Ingen ville gjort dette uten å være helt sikker på at muren faktisk holdt. Og fikse den der det var svakheter.

Det er prisverdig at politikerne har satt av penger til å utbedre veiene, men her tisser de i buksa når det er kaldt. Det er min klare spådom at både Fv866 og Fv7920 til Koppangen vil være tilbake i full oppløsning i løpet av noen at for få år. Det eneste som kan «berge» veien langs med Lyngenfjorden er en noe mer beskjeden trafikk. Veien til Skjervøy gir jeg maks ett par år før vi igjen ser sprekker, hull og elendighet. Tar jeg feil, erkjenner jeg det med stor glede.

Det er betimelig å spørre om reparasjonene av veiene kommer som følge av et faktisk ønske om å gjøre noe, eller fordi det jo tross alt er valg i år. Hadde asfalten blitt lagt oppå et nyreparert underlag ville det vært langt lettere å tro politikernes intensjoner. Når det gjøres som det gjør, etter lappverkmetoden, da smuldrer troen på de gode intensjonene opp. Presset fra kommunene - og trafikantene, også kjent som velgere - har også vært stort, og de partiene som i dag leder Fylkesrådet i Troms og Finnmark er de samme som søker regjeringsmakt. De trenger gode resultater, og ny asfalt er nettopp det. At veien i verste fall sprekker opp to år inn i den rødgrønne regjeringas levetid, det er en risiko til å leve med.

Selvsagt er det bra veiene får asfalt. Problemet er at regionen har brukt noe som minner om en evighet for å vinne fram om å få det. Om vi må inn i en ny, årelang krangel og prioriteringskø når veiene kollapser igjen, da er vi nærmest like langt.

Det må være et langsiktig mål å finne bedre og mer bærekraftige måter å frakte fisk ut fra Skjervøy på en dieseldrevne lastebiler. Kanskje kan vi få transporten tilbake på kjøl, men like sannsynlig er det at transporten elektrifiseres. Det vil kreve store, tunge batteripakker i bunnen av lastebilene, noe som enten medfører like mange, men enda tyngre vogntog, eller like tunge, men flere vogntog for å kompensere for lavere lastekapasitet. Uansett innebærer det at en vei som allerede er for smal og for svak, belastes ytterligere.

En vei er som ei god marsipankake, bygd opp i flere lag. Og aller øverst legger man selve toppingen. Et glatt, deilig lag av velsmakende marsipan. Herlig og flott, men uendelig lite verdt om selve kaka inni og fyllet er dårlig. Om sukkerbrødet har kollapset, kremet surna og aprikosen er blitt grønn, da kan du være trygg på at kakespiseren mugner.