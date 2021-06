Alperosa Tromsø skal inn i lokalene til Sonjas blomster: – Vi vil fortsette suksessen

I juni måtte Sonjas Blomster stenge dørene for godt, men bare noen uker senere kommer en ny blomsterforhandler inn i samme lokaler. Ola Giæver og Alperosa Tromsø ønsker å ta over butikken med samme form for kvalitet og service som de tidligere eierne.