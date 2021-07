– Det er en god måte å rekruttere på

nyheter

I 2020 søkte Trainee Arena Nord-Troms etter seks traineer. Det ga 50 søkere, og dernest tre ansatte. I år er antallet økt med 50 prosent flere søkere og etter alle åremål en dobling av antall ansettelser.

– I 2021 søkte vi etter åtte traineer, vi fikk inn 100 søkere og det ser ut til å ende i ansettelse av syv traineer, forteller prosjektleder i Trainee Arena Nord-Troms, Anja Thonhaugen.

– Det viser at traineeprogram er en god måte å rekruttere på og at vi treffer og finner den kompetansen næringslivet trenger.

Har et luksusproblem

De tre første traineene er snart ferdige med sitt år, og tilbakemeldingene er meget gode.

– De setter spesielt stor pris på fagprogrammet de har hatt gjennom Nordnorsk Lederutvikling med fokus på personlig utvikling, og nevner også bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter som viktige, heter det i en pressemelding fra Arena Nord-Troms.

Marius Johansen i Halti Næringshage mener man nå har et luksusproblem.

- Traineeprogrammet når bredere ut enn det vi klarer selv, og vi får søkere med ny og spennende kompetanse. I år har vi faktisk hatt det luksusproblemet at det har vært vanskelig å bare velge én trainee da vi fikk veldig mange gode søkere.

Tiltak mot befolkningsnedgang

Anja Thonhaugen mener traineeprosjektet kan være med å løse utfordringene knyttet til befolkningsnedgang.

Arena Nord-Troms går på ny runde med trainee-program: – Jeg sa jeg skulle ”hjem til Skjervøy”. Da sperret mamma øynene opp Halvveis ut i trainee-periodene sine er ingen av de disse tre traineene i Nord-Troms fremmed for å bli videre. Nå går man løs på en ny søkerrunde for å få nye traineer inn til regionen.

- Traineeprogrammet retter seg spesielt mot unge under 30 år med høyere utdanning. Så langt ser vi at det er mange unge som kan tenke seg å flytte til Nord-Troms hvis de bare får vite om mulighetene som finnes her, skriver Thonhaugen i pressemeldingen.

- Traineeprogrammet viser frem jobbmuligheter, gir kandidatene en god start på karrieren og introduserer regionen for dem.

Traineeprosjektet er et finansielt samarbeid mellom lokalt næringsliv, Skjervøy og Nordreisa kommuner, Sametinget, Samfunnsløftet, Blåfondet, samt Troms og Finnmark Fylkeskommune.