Ti nye smittede - så langt er 41 koronasmittet i Tromsø

I løpet av torsdagen fikk ti nye personer påvist koronasmitte i Tromsø. Det bekreftet kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen torsdag kveld.

– Det har blitt et relativt stort omfang og vi forventer at det kommer flere positive tilfeller knyttet til dette utbruddet, sier hun og legger til at det likevel er bra det er færre i dag enn i går.

Fredag opplyser kommunen at to av tilfellene er uten kjent smittekilde.

Smitten er stort sett knyttet til utelivet og sosiale arrangementer.

– De fleste positive som vi får nå knytter vi til kjent smitte fra før. Det er en liten andel som man ikke klarer knytte til kjent smitte, noe smitte som vi ikke har oversikt over. Derfor er det er fint om folk er litt ekstra oppmerksom på avstandsregler nå mens dette pågår, oppfordrer hun.

I løpet av torsdagen ble det gjennomført 381 koronatester. 64 personer er i isolasjon grunnet koronaviruset, mens 220 er i karantene etter å ha vært nærkontakt.