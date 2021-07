Langer ut mot Per-Willy Amundsen: – Han bruker skeive muslimers kropper som slegge i sin kamp mot islam

Organisasjonen for skeive muslimer i Norge, Salam, mener Troms Frps listetopp Per-Willy Amundsen «må ta et oppgjør med homofobien i eget parti» for at hans kritikk av Pride skal ha noen troverdighet.