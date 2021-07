Pasientdød førte til funn av manglende rutiner – nå har UNN fått bot på 300.000 kroner

nyheter

Hendelsen ble politianmeldt av de pårørende, og saken har vært under etterforskning helt fram til nå.

– Vi kom i gang med etterforskningen ganske sent – i 2019, noe som kanskje burde ha vært annerledes. Det var først etter at de pårørende anmeldte forholdet at vi kunne starte etterforskning, vi burde nok ha fått saken tidligere fra Helsetilsynet, sier statsadvokat Torstein Lindquister til iTromsø.

Saken har vært bredt etterforsket fra politiet side, sier han.

Omfattende etterforskning

– Vi har gjennomført en rekke avhør med vitner, vi har hatt gjennomgang av journaler og rutiner, og vi har hentet inn uttalelser fra medisinske eksperter. Men vi har vært nødt til å vente på rapport fra Helsetilsynet før vi har kunnet avslutte saken, sier han.

Denne rapporten forelå ikke før i vår.

I en pressemelding fra UNN mandag skriver utdanningssjef Einar Bugge at sykehuset startet et forbedringsarbeid direkte etter dødsfallet.

– Først og fremst vil vi igjen beklage tapet og belastningen dette har påført de pårørende. Vi behandler saken nå, og vil fortsette forbedringsarbeidet som vi startet på umiddelbart etter hendelsen, sier han i meldingen.

UNN har ennå ikke bestemt seg for om de vil vedta boten som er på 300.000 kroner. Ifølge pressemeldingen vil sykehuset ta stilling til dette i løpet av kort tid.

Helsetilsynet gransket UNN

Saken ble også meldt til Helsetilsynet som etter granskningen konkluderte med at UNN hadde mangelfulle rutiner for behandling av sepsis.

Ifølge Bugge er rutinene i dag langt bedre.

– Vi har jobbet mye med å forbedre dette. Det er etablert egne mottaksteam for rask avklaring av alvorlig syke sepsispasienter. Antibiotika gis innen én time, og ansatte i akuttmottak får jevnlig trening og faglig oppfølging på dette området, sier han i pressemeldingen.

Ingen enkeltpersoner straffes

Statsadvokaten sier at det ikke vil bli noen reaksjoner fra politiets side overfor enkeltpersoner som var på jobb i forbindelse med hendelsen.

– Vi ser på dette som en systemsvikt der det er en rekke rutiner og kjeder som har sviktet, og at man ikke kan laste enkeltpersoner for det som skjedde, sier han.