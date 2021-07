Sofie (26) sluttet å snakke om 22. juli: – Jeg ble beskyldt for å bruke Utøya for å få klikk

nyheter

Du har kanskje sett henne før i TV-seriene «Paradise Hotel» og «Bloggerne», eller kanskje på Sats i Tromsø eller i gågata. Selv om Sofie Caroline Nilsen kan høres ut som en østlending, er hun født i Tromsø og bodde her fram til hun var 12 år. For noen år siden flyttet influenceren tilbake til nord, hjem til mamma på Tomasjord, for å bruke det som hvilested mellom reiser.