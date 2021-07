Britt-Elin ble sextrakassert på fiskebåten: – Gleden av å være på havet forsvant

Britt-Elin Aasnes vil aldri jobbe på havet igjen. Etter to år med diskriminering og sex-trakassering på båt, er hun ikke sjokkert over at det er så få kvinner i yrket. En ny rapport viser at «macho-kultur» er et stort problem i fiskeribransjen.