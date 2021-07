1,5 millioner nordmenn har deltatt i frivillig opprydding

nyheter

I 2020 hadde Strandryddedagen 10-årsjubileum. I forbindelse med jubileet og lanseringen av det nye verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, gjennomførte Hold Norge Rent en undersøkelse om frivillig opprydding og bruk av digitale verktøy.



Undersøkelsen viser at hele 35 % av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste ti årene. Dette tilsvarer rundt 1,5 millioner nordmenn.