Møtet med politiet på Utøya skremte 16 år gamle Torgeir – i dag har politijobben hjulpet med traumene

Torgeir Hanssen (26) fra Harstad dro til Utøya for å henge med kompisene og spille fotball. Han var den siste som kom seg inn på skolestua før døra ble barrikadert. I to og en halv time gjemte ungdommene seg for terroristen forkledd som politi. Torgeir husker ikke hva de snakket om inne på stua, aller tydeligst husker han hvordan pulsen dunket i tinningen da skuddene traff trærne bak ham mens han løp.