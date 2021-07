Mathilde (26) fra Nordreisa opplevde 22. juli-terroren på nært hold

nyheter

For ti år siden, 22. juli 2011, var Mathilde Severinsen fra Nordreisa i Oslo for å delta på valgkampskolering gjennom Sosialistisk ungdom (SU). Hun og de andre ungdommene hørte eksplosjonen fra Regjeringskvartalene, før de deretter så folk komme løpende. Like etter ble de fraktet fra sentrum.