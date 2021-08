UiT-professor ut mot Nakstad: – Asshole!

nyheter

Lørdag kveld publiserte Kristoffer Rypdal følgende melding på Twitter og Facebook:«Nakstad på radio'n: «Smitten i Oslo er nå lavere enn landsgjennomsnittet og viser at skjevfordelingen var veldig smart. Den økende smitten i resten av landet skyldes imidlertid ikke skjevfordelingen, men at folk her ikke følger smittevernrådene.» «Asshole!»