– Sannsynlig at det skjer igjen

Søndag kunne Skjervøy kommune konstatere at det ikke er noen flere som har testet positivt for korona i kommunen. Kommuneoverlege Titus Baston konstaterer at man har fått kontroll igjen etter at 11 skjervøyværinger fikk påvist deltavarianten av koronaviruset i slutten av juli og starten av august.

– Ja, det er jeg veldig fornøyd med. Det er gjort en god jobb av både kommuneadministrasjonen og de på teststasjonen, og i tillegg har befolkningen vært flinke til å følge påleggene som har vært gitt, sier Baston.

Selv om man selvsagt ville vært utbruddet foruten, så har man i alle fall fått testet beredskapsplanene for koronautbrudd.

– Vi har hatt planene klare, men man vet jo aldri hvordan de vil fungere før man har fått testet dem. Det fikk vi nå, så det var nyttig, sier Baston.

Ganske sannsynlig

Han understreker at selv om man har fått dette utbruddet under kontroll, så betyr ikke det at det ikke kan komme nye utbrudd i kommunen.

– For å si det sånn; Jeg tror ikke dette var siste utbrudd. Ferien er ikke over ennå, og det er mange ennå som skal komme tilbake fra ferie – både i Norge og utenlands. Det er derfor ganske sannsynlig at vi får flere koronatilfeller. Det trenger ikke engang å være de som kommer langveisfra som det er mest risiko med. Det kan like godt være en handletur til Tromsø som utløser smitte, sier Baston.

Avvikler tiltak

Den gledelige utviklingen de siste dagene, med null smittede, gjør også at de lokale tiltakene med blant annet munnbind innendørs, tometersregel og stengte venterom på legekontoret oppheves fra og med tirsdag.

– Disse tiltakene var viktige å innføre da utbruddet kom, og befolkning og næringsliv har vært veldig lojale med å følge opp. Men når krisen er over og ting normaliserer seg, så er det også viktig å trekke tiltakene tilbake. Gjør man ikke det, så kan folk fort bli trette av å leve i en konstant tiltakstilstand, sier Baston.

Han har likevel en liten kjepphest som han gjerne ser at folk viderefører også når faren er over for denne gang.

– Man kan godt videreføre den gode vanen med å ha maske på seg innendørs på offentlig sted- Det er et tiltak jeg støtter ennå, selv om vi ikke lenger ber folk om at de må ha maske på, sier Baston.

Ordfører Ørjan Albrigtsen er glad for at man ser ut til å ha lyktes med å stoppe utbruddet.

– Man får seg en støkk når det skjer, og man blir satt på prøve som kommune. Men jeg må rose både befolkningen, næringslivet, administrasjonen og legekontoret for den jobben som er gjort. Det lagarbeidet har gjort at vi har fått en stopp på smitten, sier Albrigtsen.

Oppfordring til vaksineskeptikere

Han sier at kommunen har kommet ganske langt i vaksineringen og at stort sett alle som har sagt seg villige til å ta vaksine, har fått første dose.

– Så er det rundt 200 personer i Skjervøy som ikke ønsker vaksine. Det er frivillig om man vil ha den eller ikke, men min klare oppfordring til disse er at de tenker seg om en gang til. Det er ingen tvil om at vaksinering er et godt virkemiddel for å stoppe smitten. Vaksinen er også brukt mye, og man vet at den er relativt trygg, sier Albrigtsen.