Fløy med helikopter for å rydde søpla ved Goččesjávri

Egentlig hadde Nordreisa Scooter og båtforening planlagt å bruke ATV for å komme seg opp til Goččesjávri for å rydde søppelet som var lagt igjen etter forrige scootersesong.

Men da de ikke fikk dispensasjon fra Kvænangen kommune i tide, valgte de å ta luftveien i stedet for. Fire stykker ble fløyet inn til Goččesjávri med helikopter.

– Ja, da ble det helikopter. Det gikk veldig fint. Vi fikk ryddet opp i alt og det var en kanonfin tur, forteller Thomas Nyskog Berg i Nordreisa Scooter- og båtforening.

Alt ryddearbeidet ble gjort på dugnad for foreningen. Dette er også noe de gjør hver sommer; drar langs scooterløypene å rydder søppel som har havnet i naturen. Men vanligvis med ATV.

– Det ble litt annerledes, men det er viktig å få ryddet opp.

– Så det så ille ut som det gjorde på bildene i NRK-saken?

– Ja, det så ikke bra ut. Ikke like så ille som det var beskrevet, men søppel var det og det skal det ikke være, påpeker Nyskog Berg.

Alt ble samlet i hvite store sekker og sikret på en høyde, slik at de kan til vinteren reise innover med snøscooter å hente det. Når arbeidet var over forteller han at det ble en fin gåtur på to og en halv mil til Reisadalen.

– Vi gikk ned til Seima. Det var en nydelig tur, sier han.