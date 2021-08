nyheter

– Det hender jeg møter noen fordommer. Enkelte forstår ikke hvorfor jeg reiser alene eller med venner i stedet for med Morten. Eller de tenker at jeg burde bry meg om hva andre kanskje tenker. Jeg fikk en overraskende melding fra en gammel bekjent en gang. Jeg fortalte at jeg hadde reist med venninner, heller enn med Morten. Jeg fikk et rart blikk og kommentaren: «Det kan jo hende noen tror du reiser på tur med venner for å ha sex med dem». Den så jeg ikke komme. Det hadde ikke falt meg inn at noen skulle tenkt noe sånt, ler Kristin Høvik Berg.