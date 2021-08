Misnøyen vokser i Lyngen: – Kvaliteten på det som leveres er så dårlig at jeg ikke synes noen kan gjøre seg bekjent av det

I forrige uke ble det satt fyr på fergedebatten etter at Ola O.K. Giæver Jr gikk hardt ut mot Norled med det han beskriver som åpenbare mangler på sambandene over Lyngen- og Ullsfjorden.