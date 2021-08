Jeger- og fiskerforbundet mener at det er for enkelt å bygge i naturen

nyheter

Det melder NJFF i en pressemelding. Forbundet skriver at når naturen taper terreng vil det til slutt slå tilbake på oss.

"Det pågår en naturkrise, hvor den største trusselen mot artsmangfoldet er ødeleggelse og nedbygging av natur. Bladet Jakt & Fiske, som gis ut av NJFF, har i en grundig dokumentar avdekket at regjeringen Solberg likevel gang på gang har forsøkt å gjøre det enklere for kommunene å fortsette med nettopp det", heter det i pressemeldingen.

Forbundet påpeker på at de heller ikke tror dette vil bedres med en Arbeiderparti- og Senterpartiregjering. De peker på at i deres gjennomgang av partiprogrammene til de største partiene, er det ingenting som tyder på at denne naturkrisen er noe som bekymrer de.

– I ly av klimakrisen, utspiller det seg en parallell krise som ingen av regjeringsalternativene vil prate om, sier Arild Gjertsen, nestleder i NJFF, i pressemeldingen.

En dramatisk utvikling

– Det er en dramatisk situasjon vi står oppe i. Flere dyre-, fugle- og insektarter har forsvunnet de siste tiårene, og nå står til og med Norges nasjonalskatter villreinen og villaksen i fare for å havne på rødlista som utrydningstruede arter. Hovedårsaken er at politikerne tillater at vi mennesker gnager oss mer og mer inn på villaksens og villreinens leveområder, sier han.

NJFF sier dette handler om utbygging av hyttelandsbyer, oppdrettsvirksomhet, kraftverk og infrastruktur i søken etter økonomisk vekst og arbeidsplasser. Kommuner tillater enkeltinngrep som hver for seg er små, men i sum er svært ødeleggende.

– Problemet er nettopp en slik bit-for-bit-nedbygging, sier Gjertsen og fortsetter:

– Styringssignalene fra regjeringen til kommunene sier at det skal legges stor vekt på kommunenes skjønn når det gjelder deres vurderinger av ivaretakelse av natur. De har samtidig strammer inn på mulighetene til å fremme innsigelser fra statlige og regionale myndigheter når disse vurderer at nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke ivaretas av kommunene. Da vil den negative utviklingen bare fortsette. Vår gjennomgang av partiprogrammene viser at hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å stramme inn på dette. Naturen kan fort bli den store taperen i dette valget, uansett hvem som vinner regjeringskontorene. Det er trist for oss alle.