Ap-topp om Nord-Norgebanen: Vil starte trasé-utredning alt denne høsten

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke love at vi har Nord-Norgebane om 20 år. Partisekretær Kjersti Stenseng og lokal listetopp Cecilie Myrseth forsikrer imidlertid at partiet går inn for å utrede jernbanetrasé allerede i høst.