Troms Høyres Tonje Nilsen og Erlend Svardal Bøe var tidligere i august ute i Framtid i Nord og uttrykte frykt for fremdriften på viktige veiprosjekt i Nord-Troms hvis de rødgrønne tar over makta i Norge etter valget. Høyre-politikerne viser til at SV har sagt at de ønsker å legge ned Nye Veier hvis de får bestemme, og at den planen vil få følger for for eksempel E6-utbyggingen mellom Olderdalen og Langslett.