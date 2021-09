Vekker pårørendegruppe opp av korona-dvale: – Mange barn som møter opp hos oss

nyheter

Kreftforeningens treffpunkt er en aktivitetsgruppe for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nært er død. Gruppen er for de mellom 6 og 16 år og det arrangeres møter annenhver tirsdag i oddetallsuker frem til 7. desember. Treffpunkt har også en ungdomsgruppe for de mellom 13-18 år som møtes ca. en gang i måneden.