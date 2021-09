UNNs senfølgeklinikk for koronapasienter er åpnet – avdelingsleder frykter nå lengre køer for andre pasienter

UNN forventer å få henvist unge ned i 15-16-årsalderen med alvorlige senfølger av covid, men har foreløpig ikke et tilbud for barn. Stor pågang kan føre til lengre køer for annen rehabilitering ved UNN, ifølge avdelingsleder.