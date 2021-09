Stenvaag om oppholdet i Lenangen: – Folk kom bare innom for å hilse på nylæreren

nyheter

– Hvilket samferdselsprosjekt i Nord-Troms er viktigst å prioritere de neste fire årene?

Skredsikring av Fylkesvei 347 på Arnøya mellom Lauksundskaret og Arnøyhamn.

– Har det noe å si for Nord-Troms om storfylket består eller splittes opp igjen?

Alle kommunene i Troms får en lengre vei til makta når fylkene blir større. Det vil også merkes i Nord-Troms om sammenslåinga får forbli.

– Er fritt skolevalg en trussel eller velsignelse for Nord-Troms?

Fritt skolevalg er nok en trussel, fordi vi har sett det føre til sentralisering, og det er en trussel mot alle mindre skoler. Det viktigste for Nord-Troms tenker jeg er å markedsføre den blå linja på Skjervøy og skilinja i Nordreisa bedre for ungdom i hele fylket. Og gode ordninger på tvers av fylkesgrensene, selv om sammenslåinga reverseres.

– Reker fra Lyngen eller laks fra Skjervøy?

Det må bli reker fra Lyngen. Jeg har tross alt bodd i Lenangen da det ennå var ikke mindre enn to rekefabrikker der.

– I hvilke tilfeller, om noen, bør fiskefelt vike for oppdrettsnæringa?

Gode fiskefelt skal ikke vike for oppdrettsnæringa. Fisket langs kysten har vi levd av i årtusener og det skal vi ikke tøyse med. Oppdrettsnæringa trengs også, men den kan ikke komme på bekostning av kystfiskerne, mener jeg. Rødt mener at det må stilles krav om at oppdrettsanleggene skal være utslippsfrie, eventuelt også på land. Oppdrettsnæringa må også gi mer økonomisk tilbake til vertskommunene.

– Hva er din sterkeste personlige «link» til Nord-Troms?

Min sterkeste link er et veldig fint år på 1990-tallet, da jeg jobba som lærer på skolen i Lenangen. Jeg kom fra et studentliv i Tromsø, med mange studenter og ingen som ville spurt etter deg om du ikke dukka opp, til et helt annerledes liv på en mindre plass, hvor folk bare kom innom for å hilse på nylæreren. En litt morsom historie er at jeg hadde vært i Kenya sommeren før jeg begynte, og måtte si ja til jobben på faks (ja, dette var gamle dager). Så viste det seg at ryktet hadde gått om at det kom en ny lærer rett fra Afrika! Noen ble vel litt skuffa da det viste seg at jeg ikke kom fullt så langt sørfra… Jeg hadde et veldig fint år, med flotte elever, i fantastisk natur, og hadde det veldig sosialt og hyggelig sammen med lærerkollegaer, som bodde i den såkalte «ghettoen» (lærerboligene ved skolen). Og jeg leste ikke minst Framtid i Nord et helt år. Det var midt i den verste striden om det samiske, særlig i Kåfjord, og det gjorde inntrykk å følge med på.

– Hva er Nord-Troms’ beste turistattraksjon?

Jeg har ikke nok oversikt til å gjøre en sånn kåring. Selv har jeg hatt fantastiske naturopplevelser på ski og i nordlys ved foten av Lyngsalpan ved Jægervatnet.

– Bør det koste penger å besøke store turistattraksjoner i Nord-Troms?

I Rødt er vi er åpne for turistskatt, som ei medfinansiering som skal øremerkes for å legge til rette for renovasjon og toalettforhold, og hindre unødig slitasje på naturen.

– Hvor viktig er bærekraftig turisme for Nord-Troms?

Kjempeviktig! Og med all den vakre naturen og kulturen du finner i Nord-Troms tror jeg det bare vil fortsette fremover. Men bærekraftig er et viktig ord her – det er viktig å ha ei tilrettelegging som tar vare på naturen.

– Hvilken politiker fra Nord-Troms skulle du ønske var i ditt parti?

Den var vanskelig. Men tidligere ordfører Knut Jentoft (Ap), som sa fra seg lønna når han var ordfører i Storfjord, har jeg stor respekt for. Så kanskje han. Ellers håper jeg at Rødt kan bli bedre representert lokalt i Nord-Troms. På Skjervøy samarbeider Rødt med SV. Lenger sør i fylket har det akkurat blitt startet opp lokallag i Senja kommune. Kanskje er Nordreisa eller en annen kommune i Nord-Troms neste?

– Har Nord-Troms kommet bra eller dårlig ut av politireformen?

Det vet jeg ikke nok om. Men i Rødt mener vi politireformen må evalueres, særlig med fokus på avstand og utrykningstider, som det generelt har vært fokus på etter nedlegging av mange lensmannskontor.

– Hva blir det viktigste for Nord-Troms den neste stortingsperioden?

Først og fremst bedre kommuneøkonomi. Så styrke muligheten for desentralisert utdanning, knytta til Nord-Troms studiesenter. Når det gjelder samferdsel er det er viktig å få fullført utbedringa av fylkesveien til Skjervøy, og rassikring på Arnøya. Neste strekk som må utbedres på E8 er fra Olderdalen til Djupvik, og så videre gjennom Rotsund til Langslett. Vi trenger en regjering som får ned forskjellene mellom folk, både geografisk og sosialt. Denne regjeringa har latt dem vokse altfor mye.