Pasient lå i fire dager med brukne ribbein før lege ble varslet

Tidligere i år skrev Framtid i Nord om fire sykepleieres varsel om kritikkverdige forhold på Sonjatun sykehjem i Nordreisa – etter at de hadde gått halvannet år uten å få svar på sin bekymringsmelding. Saken ble gjenstand for en større politisk debatt, og i kommunestyret ble det i mai vedtatt flere strakstiltak – i håp om at det ville bedre situasjonen.