Setemester fra Kina

I rekken av ukjente merker som prøver seg på det norske elbilmarkedet, er turen nå kommet til Build Your Dreams, forkortet til BYD. For noen år siden var det nærmest utenkelig at biler fra Kina skulle selges i Norge – for den saks skyld i Europa. Men med elbilene forholder det seg helt annerledes. Kvaliteten på de nye elbilene er i dag på nivå med de europeiske og amerikanske, det samme gjelder sikkerheten.