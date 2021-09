Kråkebollene har vært regnet som en pest – nå vil dette firmaet selge det som en delikatesse

nyheter

– Tareskogen kan beskrives som havets regnskog. Derfor vil det være en vinn – vinn situasjon å starte med fiske og salg kråkeboller. Det har muligheten for å bli en god «ny» norsk næring i tillegg til hvor viktig det er for miljøet, sier Hartvig Christie, seniorforsker i NIVA (Norsk institutt for vannforskning), til iTromsø.