Pauserommet er endelig tilbake etter en litt for lang sommerferie. Vi har mye å ta igjen og masse å prate om. Ukas nyhetssak er at framdørene på bussen endelig har åpnet, som ett av flere tegn på at samfunnet åpner opp.

Vi snakker selvfølgelig også litt tant og fjas. Kjetil har blant annet funnet ut at flexing av muskler er topp.