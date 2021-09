Trenger ikke ha bachelorgrad for å bli en av universitetsrektorens viktigste rådgivere

Da universitetet lyste ut stillingen som strategisk rådgiver for rektor, åpnet de for at den som ansettes ikke har noen akademisk grad. Rektoren bedyrer at dette ikke er gjort for å tilpasse stillingen til Roger Ingebrigtsen, som i dag er engasjert i stillingen.