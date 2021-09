Leiros inn på Sametinget: – Det er kjempestas

nyheter

Den kjente Senterparti-politikeren gjør nå karriere som sametingspolitiker og blir den neste perioden én av fem representanter fra Nord-Troms. Det gleder den kåfjordbosatte lyngsværingen seg til.

- Ja, det syns jeg er kjempestas. Det er bra at vi får representanter fra de sjøsamiske områdene på Sametinget, og nå blir vi jo en solid "Nord-Troms-benk", sier Leiros.

B-stempel

De andre fire er Nordkalottsfolkets Gry Hege Warth fra Kvænangen, Frps Arthur Tørfoss fra Nordreisa, og NSR-duoen Sandra Márjá West og Henrik Olsen - begge fra Kåfjord. I tillegg er manndalingen Sylvi Pedersen Vatne inne på Sametinget fra Tromsø valgkrets - ifølge NRK Sápmis oversikt.

At Leiros er klar for Sametinget har imidlertid gått lang tid å få avklart. Til tross for at valget sto 13. september, er resultatene ennå ikke helt klare ti-elleve dager etterpå.

- Det er ganske utrolig at man ikke er ferdig opptelt ennå. Det gir valget et B-stempel, noe jeg syns er veldig synd. Hadde dette skjedd i stortingsvalget, så hadde nok noen måttet gå. Dette skal jeg løfte opp denne perioden, slik at vi får gjort noe med det, sier Leiros.

Større og større rolle

Men det blir ikke den viktigste saken for den ferske sametingsrepresentanten, som til daglig er leder for Senter for nordlige folk i Manndalen.

- Sametinget er utrolig viktig for regionen, både for kultur og næring. Det blir viktig for meg å være en stemme fra de sjøsamiske områdene i Sametinget. Det å jobbe med det samepolitiske blir viktigere og viktigere. Sametinget får mer og mer ansvar og spiller en større og større rolle i mange saker. Jeg husker blant annet fra min tid som Kåfjord-ordfører. Da var 420-kraftlinjen ute på høring i forbindelse med at den skulle krysse Kåfjord. Da var det ikke kommunen som var høringsinstans. Det var det Sametinget som var, sier Leiros.

For Leiros er samisk språkopplæring og språkkafeer noe han vil engasjere seg i de neste fire årene på tinget i Karasjok.

- I vår region har vi slipp med å få på plass samisk språkopplæring, rett og slett fordi vi ikke lykkes med å få på plass ressursene og kompetansen i distriktene. Vi må bygge opp en mer desentralisert struktur, slik at man ikke må dra til Kautokeino eller Tromsø for å ta en samisk språkutdanning. Vi er nødt til å legge til rette i mye større grad ute i distriktene. Jeg vet det er politisk vilje i kommunene til å få det til, men det er vanskelig å få plass lærerkreftene som kan lære bort, sier Leiros.