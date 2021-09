Sjarkfisker Inge ber fiskerne gjøre opprør mot lave torskepriser: – Ikke selg for under 30 kroner kiloen

Torskeprisen falt med en tredel under pandemien, og nå varsler flere fiskere at de ikke lenger godtar lave krisepriser. – Fiskerne bør nekte å selge for under 30 kroner kiloet, sier sjarkfisker Inge Våga.