– Akkurat nå virker det som at det er lov å skrive hva som helst om både reindrifta og alle samer, og oppfordringer til mishandling og vold mot rein og reineiere er noe av det som forekommer. Mye av det er hets og trusler langt over grenser for det som er akseptabelt, sier leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto.