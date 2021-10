Mann dømt til fem måneders fengsel – må betale Eide Handel 99 kroner

nyheter

En mann i trettiårene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt for ti tyverier, ett heleri, oppbevaring av en mindre mengde amfetamin, bæring av kniv på offentlig sted, et mindre skadeverk, tre brudd på besøksforbud og for å ha hindret politiet i å gjøre sin jobb. Tiltalte er tidligere straffet flere ganger, blant annet for ulike former for vinningskriminalitet.